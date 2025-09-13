Brentford 2-2 Chelsea | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Mücadele gol düellosuna sahne oldu ve taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Brentford karşılaşmada ilk golü bulan taraf oldu. 35. dakikada Schade'nin kaydettiği golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 61. dakikada Cole Palmer sahneye çıktı ve skoru 1-1 yaptı. Chelsea, 85. dakikada Caicedo'nun golüyle 2-1 öne geçerek büyük bir avantaj yakaladı. Ancak Brentford uzatma dakikalarında pes etmedi ve 90+3'te Carvalho'nun attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Bu sonuçla Chelsea puanını 6'ya yükseltirken, Brentford 4 puana ulaştı.