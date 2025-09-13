CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Brentford 2-2 Chelsea | MAÇ SONUCU-ÖZET

Brentford 2-2 Chelsea | MAÇ SONUCU-ÖZET

Brentford ile Chelsea İngiltere Premier Lig’in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 sona erdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 00:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brentford 2-2 Chelsea | MAÇ SONUCU-ÖZET

Mücadele gol düellosuna sahne oldu ve taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Brentford karşılaşmada ilk golü bulan taraf oldu. 35. dakikada Schade'nin kaydettiği golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 61. dakikada Cole Palmer sahneye çıktı ve skoru 1-1 yaptı. Chelsea, 85. dakikada Caicedo'nun golüyle 2-1 öne geçerek büyük bir avantaj yakaladı. Ancak Brentford uzatma dakikalarında pes etmedi ve 90+3'te Carvalho'nun attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Bu sonuçla Chelsea puanını 6'ya yükseltirken, Brentford 4 puana ulaştı.

Beşiktaş 90+1'de 3 puanı kaptı!
Sergen Yalçın: Ciddi derecede...
DİĞER
Galatasaray’da buzları eriten hareket! Taraftarlar tribüne çağırıp alkışladı...
Başkan Erdoğan’dan BM’deki Filistin oturumu öncesi kritik kabul
Okan Buruk: Osimhen'in durumu...
İtalya'da Türk düellosu! İşte o goller
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Ön hattaki her pozisyonda oynayabilirim" "Ön hattaki her pozisyonda oynayabilirim" 22:43
"Takıma yardım edebildiğim için mutluyum" "Takıma yardım edebildiğim için mutluyum" 22:38
Sergen Yalçın: Ciddi derecede... Sergen Yalçın: Ciddi derecede... 22:34
"Bu duyguyu çok özlemişim" "Bu duyguyu çok özlemişim" 22:30
Bayern Münih sahasında farklı galip! Bayern Münih sahasında farklı galip! 22:16
Beşiktaş 90+1'de 3 puanı kaptı! Beşiktaş 90+1'de 3 puanı kaptı! 21:59
Daha Eski
Sivasspor 3 puanı kaptı! Sivasspor 3 puanı kaptı! 21:25
Çorum'da gol sesi çıkmadı! Çorum'da gol sesi çıkmadı! 21:19
Kenan'lı Juventus Hakan'lı Inter'i mağlup etti Kenan'lı Juventus Hakan'lı Inter'i mağlup etti 21:16
Dortmund rahat kazandı Dortmund rahat kazandı 20:56
"Çocukluk aşkım için beklemeye değer" "Çocukluk aşkım için beklemeye değer" 20:10
"G.Saray için elimden geleni yapmaya çalışacağım" "G.Saray için elimden geleni yapmaya çalışacağım" 20:06