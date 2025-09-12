CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!

Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak önemli maçların tarihleri açıklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 16:17 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 16:34
Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 7-16. hafta maçlarının programını açıklarken, ligin ilk devresindeki önemli karşılaşmaların tarihi de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre önemli maçların programı şöyle:

8. HAFTA

4 Ekim Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

11. HAFTA

1 Kasım Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

2 Kasım Pazar:

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

14. HAFTA

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)

16. HAFTA

14 Aralık Pazar:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

