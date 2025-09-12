Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 7-16. hafta maçlarının programını açıklarken, ligin ilk devresindeki önemli karşılaşmaların tarihi de belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre önemli maçların programı şöyle:
8. HAFTA
4 Ekim Cumartesi:
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)
11. HAFTA
1 Kasım Cumartesi:
20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)
2 Kasım Pazar:
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)
14. HAFTA
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)
16. HAFTA
14 Aralık Pazar:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
