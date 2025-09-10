Wolfsburg Christian Eriksen'i transfer etti

CANLI SKOR ANA SAYFA
Almanya ekibi Wolfsburg, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Almanya ekibi Wolfsburg, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Eriksen ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Ajax, Tottenham, Inter ve Brentford'da görev yapan tecrübeli orta saha oyuncusu, son olarak Manchester United forması giydi.

Geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle Manchester United'dan ayrılan Eriksen, 3 sezon top koşturduğu takımıyla 107 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

Danimarka Milli Takımı tarihinin en çok forma giyen oyuncusu konumundaki Eriksen, milli formayla 144 karşılaşmada 46 gol attı

