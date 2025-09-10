CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bolivya 1-0 Brezilya (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bolivya 1-0 Brezilya (MAÇ SONUCU ÖZET)

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'yı 1-0 yenen Bolivya, Dünya Kupası play-off'larına kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 11:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bolivya 1-0 Brezilya (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bolivya'nın El Alto şehrindeki Estadio Municipal El Alto'da oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip 45+4'de Miguel Terceros'un penaltıdan attığı golle maçtan galip ayrıldı.

Güney Amerika Elemeleri'nde grubunu 20 puanla 7. sırada tamamlayan Bolivya, Dünya Kupası için play-off oynayacak.

Günün diğer maçında, Arjantin deplasmanda Ekvador'a Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Enner Valencia'nin 45+13'de penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup oldu.

Maçın 31. dakikasında Arjantin'in defansı Nicolas Otamendi ile Ekvador'un orta sahası Moises Caicedo, 50. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Alınan sonuçlarla lider Arjantin'in yanı sıra Ekvador, Kolombiya, Uruguay, Brezilya ve Paraguay Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazandı.

Güney Amerika Elemeleri'nde diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Peru-Paraguay: 0-1

Venezuela-Kolombiya: 3-6

Şili-Uruguay: 0-0

F.Bahçe'de 2 ayrılık birden! Tedesco hızlı başladı
Kayserispor ayrılığı açıkladı!
DİĞER
'Gözleri KaraDeniz'de Azil intikam için İstanbul’a gelir
Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz
Süper Lig ekibinden Ahmed Kutucu'ya transfer teklifi!
İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Balıkesirspor'a Fenerbahçe'den transfer Balıkesirspor'a Fenerbahçe'den transfer 11:40
Süper Lig ekibinden Ahmed Kutucu'ya transfer teklifi! Süper Lig ekibinden Ahmed Kutucu'ya transfer teklifi! 11:37
Osimhen'den G.Saray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi... Osimhen'den G.Saray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi... 11:35
Gökhan Sazdağı Kayserispor'a veda etti! Gökhan Sazdağı Kayserispor'a veda etti! 11:25
Çorum FK yeni transferini açıkladı! Çorum FK yeni transferini açıkladı! 11:10
Bolivya Dünya Kupası play-off'larına kaldı! Bolivya Dünya Kupası play-off'larına kaldı! 11:07
Daha Eski
İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı? İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı? 10:54
F.Bahçe'de Palacios pazarlığı! F.Bahçe'de Palacios pazarlığı! 10:46
Zidane gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe'yi reddetmesinin sebebi... Zidane gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe'yi reddetmesinin sebebi... 10:31
Trabzonspor'a transferde kötü haber! Trabzonspor'a transferde kötü haber! 10:26
Tedesco için flaş sözler! "Zeki bir insan ama..." Tedesco için flaş sözler! "Zeki bir insan ama..." 09:28
Forvette kim oynayacak? 3 aday var Forvette kim oynayacak? 3 aday var 09:27