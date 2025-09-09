Fransa 2-1 İzlanda (MAÇ SONUCU | ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Fransa ile İzlanda karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan maçta Fransa, İzlanda'yı 2-1'lik skorla geçti.

Fransa'nın golleri 45. dakikada Kylian Mbappe (P) ve 62. dakikada Bradley Barcola'dan gelirken konuk ekip İzlanda'nın tek golünü 21. dakikada Andri Gudjohnsen kaydetti.

Fransa'da 69. dakikada kırmızı kart gören Aurelien Tchouameni, takımını 10 kişi bıraktı.

88. dakikada Andri Gudjohnsen'in İzlanda adına kaydettiği gol, VAR kontrolü sonucu iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte grupta ikide iki yapan Fransa, 6 puanla ilk sırada yer aldı. İzlanda ise 3 puanla 2. sırada bulunuyor.