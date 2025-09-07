Kuzey Makedonya-Lihtenştayn maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Kuzey Makedonya ile Lihtenştayn karşı karşıya gelecek. 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 2. sırada bulunan ev sahibi takım, güçsüz rakibine karşı namağlup serisini sürdürmeyi amaçlıyor. 0 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunan Lihtenştayn ise Kuzey Makedonya karşısında ilk puanlarını almanın yollarını arayacak. İç saha avantajını kullanmayı amaçlayan ev sahibi ekip, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Peki, Kuzey Makedonya-Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KUZEY MAKEDONYA-LİHTENŞTAYN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda oynanacak Kuzey Makedonya-Lihtenştayn maçı 7 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Tose Proeski National Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.