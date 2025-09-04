Litvanya-Malta maçı canlı izle | Litvanya-Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Litvanya-Malta maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Almanya ve Polonya'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Litvanya ile Malta, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Litvanya-Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LİTVANYA-MALTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanacak Litvanya-Malta maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

LİTVANYA-MALTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Darius and Girenas Stadyumu'nda oynanacak Litvanya-Malta maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.