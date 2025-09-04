CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Litvanya-Malta maçı canlı izle | Litvanya-Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Litvanya-Malta maçı canlı izle | Litvanya-Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Litvanya ile Malta karşı karşıya gelecek. Hollanda ve Polonya'nın da yer aldığı grupta hata yapmak istemeyen takımlar, açılış maçında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Kritik karşılaşmada hangi takımın avantajı yakalayacağı merak edilirken, futbolseverler "Litvanya-Malta maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Litvanya-Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 12:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Litvanya-Malta maçı canlı izle | Litvanya-Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Litvanya-Malta maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Almanya ve Polonya'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Litvanya ile Malta, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Litvanya-Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LİTVANYA-MALTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanacak Litvanya-Malta maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

LİTVANYA-MALTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Darius and Girenas Stadyumu'nda oynanacak Litvanya-Malta maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası!
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz kararı! Kritik tarihler belli...
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek!
Cengiz Ünder transferinde son durum ne?
G.Saray'dan milli yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin orta sahası Portekiz'den gelecek! F.Bahçe'nin orta sahası Portekiz'den gelecek! 12:08
Slovakya-Almanya maçı detayları! Slovakya-Almanya maçı detayları! 11:57
Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı detayları! Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı detayları! 11:45
"Bize en büyük güç katan şey milletimizin desteği" "Bize en büyük güç katan şey milletimizin desteği" 11:42
Bulgaristan-İspanya maçı detayları! Bulgaristan-İspanya maçı detayları! 11:29
Bursaspor-Söğütspor maçı ne zaman? Bursaspor-Söğütspor maçı ne zaman? 11:08
Daha Eski
Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963 Spor maçı ne zaman? Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963 Spor maçı ne zaman? 11:02
Isparta 32 Spor-Kırşehir FSK maçı ne zaman? Isparta 32 Spor-Kırşehir FSK maçı ne zaman? 10:57
Trabzonspor'un yeni transferi şehre ayak bastı! Trabzonspor'un yeni transferi şehre ayak bastı! 10:19
Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK maçı ne zaman? Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK maçı ne zaman? 09:50
ABD-Türkiye voleybol maçı detayları! ABD-Türkiye voleybol maçı detayları! 09:38
G.Saray'dan milli yıldıza kanca! G.Saray'dan milli yıldıza kanca! 09:38