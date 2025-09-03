CANLI SKOR ANA SAYFA
Bucak Belediyesi Oğuzhanspor-Kepezspor FAŞ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Bucak Belediyesi Oğuzhanspor-Kepezspor FAŞ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu başlıyor. 1. turda Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ile Kepezspor FAŞ karşı karşıya gelecek. Turnuvaya damga vurup, etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da turu geçen taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Bucak Belediyesi Oğuzhanspor-Kepezspor FAŞ maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Bucak Belediyesi Oğuzhanspor-Kepezspor FAŞ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 11:08
Bucak Belediyesi Oğuzhanspor-Kepezspor FAŞ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Bucak Belediyesi Oğuzhanspor-Kepezspor FAŞ maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ile Kepezspor FAŞ kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Bucak Belediyesi Oğuzhanspor-Kepezspor FAŞ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BUCAK BELEDİYESİ OĞUZHANSPOR-KEPEZSPOR FAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Bucak Belediyesi Oğuzhanspor-Kepezspor FAŞ maçı 3 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

SON DAKİKA
