Polatlı 1926 Spor-Çankaya SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Polatlı 1926 Spor-Çankaya SK kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Polatlı 1926 Spor-Çankaya SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

POLATLI 1926 SPOR-ÇANKAYA SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Polatlı 1926 Spor-Çankaya SK maçı 2 Eylül Salı günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.