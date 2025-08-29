ManU şokta

İngiltere Lig Kupası 2. turunda M.United, 4. Lig ekibi Grimsby'e konuk oldu. Normal süresi 2-2 sona eren maçta, Grimsby penaltılarla dev rakibini 12-11 yenerek tarih yazdı. Lige de 1 beraberlik, 1 yenilgiyle başlayan ManU'da teknik direktör Amorim'in geleceği tartışılmaya başlandı.
İngiltere Lig Kupası 2. turunda M.United, 4. Lig ekibi Grimsby'e konuk oldu. Normal süresi 2-2 sona eren maçta, Grimsby penaltılarla dev rakibini 12-11 yenerek tarih yazdı. Lige de 1 beraberlik, 1 yenilgiyle başlayan ManU'da teknik direktör Amorim'in geleceği tartışılmaya başlandı.