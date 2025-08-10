CANLI SKOR ANA SAYFA
Al Nassr İspanyol futbolcu Inigo Martinez'i renklerine bağladı

Al Nassr İspanyol futbolcu Inigo Martinez'i renklerine bağladı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, İspanya'nın Barcelona takımından ayrılan Inigo Martinez'i transfer etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 13:07
Al Nassr İspanyol futbolcu Inigo Martinez'i renklerine bağladı

Al Nassr Kulübü, Barcelona ile sözleşmesi sonlandırılan serbest oyuncu statüsündeki İspanyol futbolcu Martinez ile 1 yıllık anlama yapıldığını duyurdu.

Real Sociedad ve Athletic Bilbao'da oynayan 34 yaşındaki stoper, 2023'te Barcelona'ya transfer oldu.

Martinez, birer kez LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşadığı Barcelona kariyerinde 71 maça çıkıp 3 gol attı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı ve kadrosunda Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, Sadio Mane gibi oyuncuları bulunduran Al Nassr, Joao Felix transferinin ardından Martinez'i de takıma dahil ederek yeni sezon öncesi önemli bir takviye daha yaptı.

