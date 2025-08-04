UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura çekimi sonrası turnuvadaki eşleşmeler açıklanacak. Futbolseverler hangi takımların eşleşeceğini heyecanla beklerken, "kura çekimi canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Avrupa kupaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu mu? Detaylar haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor için kritik gün geldi çattı. Nefeslerin tutulduğu bu özel günde, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle takımların Avrupa serüvenindeki muhtemel rakipleri netleşecek. Futbolseverler ise "kura çekimi canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Avrupa kupaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu mu? İşte detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi 4 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00'te başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi de bugün yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 4 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak. Süper Lig'den Samsunspor'un yer alacağı turda, temsilcimizin rakibi de açıklanacak.
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Konferans Ligi kura çekimi 4 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenerek Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş ile Cherno More Varna'yı eleyip turnuvaya devam eden Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli olacak.
St. Patrick's ile oynayacak Beşiktaş'ın ve Viking ile kozlarını paylaşacak Başakşehir'in 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off'taki muhtemel rakipleri şunlar:
Larne-Santa Clara Lausanne Sport-Astana Utrecht-Servette (Kaybedeni) Neman Grodno-Klaksvik Brondby-Vikingur Dinamo City-Hajduk Split Beitar Jerusalem-Riga FC Aris Limassol-AEK PAOK-Wolfsberger (Kaybedeni) Austria Wien-Banik Ostrava Univ Craiova-Spartak Trnava Hammarby-Rosenborg Midtjylland-Fredrikstad (Kaybedeni) Legia-AEK Larnaca (Kaybedeni) Brann-Hacken (Kaybedeni) Gyor-AIK Arda-Kauno Zalgiris Paksi-Polissya Sabah-Levski Sofia
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