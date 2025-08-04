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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Avrupa kupaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu mu?

Avrupa kupaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu mu?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura çekimi sonrası turnuvadaki eşleşmeler açıklanacak. Futbolseverler hangi takımların eşleşeceğini heyecanla beklerken, "kura çekimi canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Avrupa kupaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 08:22
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Avrupa kupaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu mu?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor için kritik gün geldi çattı. Nefeslerin tutulduğu bu özel günde, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle takımların Avrupa serüvenindeki muhtemel rakipleri netleşecek. Futbolseverler ise "kura çekimi canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Avrupa kupaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu mu? İşte detaylar...

Avrupa kupaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu mu?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi 4 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00'te başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi de bugün yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.

Avrupa kupaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu mu?

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 4 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak. Süper Lig'den Samsunspor'un yer alacağı turda, temsilcimizin rakibi de açıklanacak.

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Avrupa kupaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu mu?

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Konferans Ligi kura çekimi 4 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenerek Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş ile Cherno More Varna'yı eleyip turnuvaya devam eden Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli olacak.

Avrupa kupaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu mu?

St. Patrick's ile oynayacak Beşiktaş'ın ve Viking ile kozlarını paylaşacak Başakşehir'in 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off'taki muhtemel rakipleri şunlar:

Avrupa kupaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu mu?

Larne-Santa Clara
Lausanne Sport-Astana
Utrecht-Servette (Kaybedeni)
Neman Grodno-Klaksvik
Brondby-Vikingur
Dinamo City-Hajduk Split
Beitar Jerusalem-Riga FC
Aris Limassol-AEK
PAOK-Wolfsberger (Kaybedeni)
Austria Wien-Banik Ostrava
Univ Craiova-Spartak Trnava
Hammarby-Rosenborg
Midtjylland-Fredrikstad (Kaybedeni)
Legia-AEK Larnaca (Kaybedeni)
Brann-Hacken (Kaybedeni)
Gyor-AIK
Arda-Kauno Zalgiris
Paksi-Polissya
Sabah-Levski Sofia

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Avrupa kupaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu mu?

AVRUPA KUPALARI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde belli olacak play-off turu kuraları UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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