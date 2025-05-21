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Haberler Futbol Al Wahda-Al Hilal maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Wahda-Al Hilal maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. haftasında Al Wahda ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Wahda-Al Hilal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 14:27
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Al Wahda-Al Hilal maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Wahda-Al Hilal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Wahda ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Wahda-Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL WAHDA-AL HILAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Wahda-Al Hilal maçı 21 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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