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Haberler Futbol FIFA'nın 75. Olağan Kongresi Paraguay'da düzenlendi

FIFA'nın 75. Olağan Kongresi Paraguay'da düzenlendi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 75. Olağan Kongresi, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da gerçekleştirildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 09:25
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FIFA'nın 75. Olağan Kongresi Paraguay'da düzenlendi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 75. Olağan Kongresi, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da gerçekleştirildi.

TFF'den yapılan açıklamada; Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 75. Olağan Kongresi, Paraguay'ın başkenti Asunción'da düzenlendi. FIFA Başkanı Gianni Infantino ve FIFA'nın üst düzey yöneticilerinin yanı sıra üye ülke federasyon delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları yer aldı. Geçtiğimiz yıla dair gerçekleştirilen faaliyetlerin, mali tabloların ve komite raporlarının değerlendirildiği kongrede, mevcut yılın ve sonraki yılın bütçeleri detaylı bir şekilde incelendi ve yapılan oylamanın ardından onaylandı. Disiplin Komitesi, Etik Komitesi, Temyiz Komitesi ile Yönetişim, Denetim ve Uyumluluk Komitelerinin seçilmesinin ardından kongre sona erdi. ifadeleri yer aldı.

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