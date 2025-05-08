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Haberler Futbol 68 Aksaray Belediyespor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig play-off yükselme

68 Aksaray Belediyespor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig play-off yükselme

Nesine 2. Lig’de play-off heyecanı başlıyor. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda 68 Aksaray Belediyespor ile Karacabey Belediye Spor mücadele edecek. Galip gelen takımın adını ikinci tura yazdıracağı karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki 68 Aksaray Belediyespor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 14:08 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 14:11
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68 Aksaray Belediyespor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig play-off yükselme

68 Aksaray Belediyespor - Karacabey Belediye Spor maçını takip etmek için tıklayın...

Nesine 2. Lig play-off 1. turda heyecan başlıyor. Kırmızı grupta yer alan 68 Aksaray Belediyespor, Aksaray Dağılgan Stadyumu'nda Karacabey Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek. Kazanan takımın bir ust tura yükseleceği mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki 68 Aksaray Belediyespor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

68 AKSARAY BELEDİYESPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

68 Aksaray Belediyespor - Karacabey Belediye Spor maçı 8 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma HT Spor ekranlarında ncanlı yayınlanacak.

Bugünkü 1. Tur karşılaşmalarının programı şöyle:

Beyaz Grup:

16.00 68 Aksaray Belediyespor - Karacabey Belediye Spor

16:00 GMG Kastamonuspor - Beykoz Anadolu

Kırmızı Grup:

16:00 Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu

20:00 Menemen FK - Van Spor FK

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