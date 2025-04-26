CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol TFF'den hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

TFF'den hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçından önce rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini bildirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 19:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF'den hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

MHK'den Taşkınsoy'un sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada "Üst klasman hakemimiz Abdullah Buğra Taşkınsoy, geçirdiği sağlık sorunu sonrasında başarılı bir tedavi süreci geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan hakemimizin kısa süre içerisinde antrenmanlara başlaması beklenmektedir. Kendisine 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

Hakem Taşkınsoy, kupanın yarı finalinde 22 Nisan Salı günü orta hakem olarak görev yapacağı Konyaspor-Galatasaray müsabakası öncesinde kalp ritim bozukluğu (taşikardi) tanısıyla hastaneye kaldırılmış ve karşılaşmayı dördüncü hakem Ali Yılmaz yönetmişti.

Reklam - D&R
Gaziantep FK - F.Bahçe | CANLI
DİĞER
Can Borcu'nda aşk zorlu bir sınav!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki: Hem yalan hem acizlik
Mourinho: İşimi yaptığımı düşünüyorum
Transferde dev kapışma! Ezeli rakipler karşı karşıya
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kostic Beşiktaş maçında cezalı! Kostic Beşiktaş maçında cezalı! 19:20
Çalımbay: Halen puanlara ihtiyacımız var Çalımbay: Halen puanlara ihtiyacımız var 19:16
G.Saray Eyüp maçına hazır G.Saray Eyüp maçına hazır 19:12
FIFA'dan İkas Eyüpspor'a transfer yasağı! FIFA'dan İkas Eyüpspor'a transfer yasağı! 19:03
Belözoğlu: Bizden daha fazla istediler Belözoğlu: Bizden daha fazla istediler 18:57
Bodrum FK-Samsunspor | CANLI Bodrum FK-Samsunspor | CANLI 18:50
Daha Eski
Bayer Leverkusen ilk yarıda fişi çekti Bayer Leverkusen ilk yarıda fişi çekti 18:42
Bayern evinde zorlanmadı Bayern evinde zorlanmadı 18:36
Mourinho: İşimi yaptığımı düşünüyorum Mourinho: İşimi yaptığımı düşünüyorum 18:27
Lyon-Rennes maçı ne zaman? Lyon-Rennes maçı ne zaman? 18:12
Sivas'tan kritik galibiyet! Sivas'tan kritik galibiyet! 18:03
G.Saray'da bütçe onaylandı! G.Saray'da bütçe onaylandı! 17:41