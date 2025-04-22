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Haberler Futbol Damac FC-Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Damac FC-Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 29. haftasında Damac FC ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Damac FC-Al Nassr maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 13:55
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Damac FC-Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Damac FC-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Damac FC ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Damac FC-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DAMAC FC-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Damac FC-Al Nassr maçı 22 Nisan Salı günü saat 19.05'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DAMAC FC-AL NASSR MAÇI CANLI İZLE

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