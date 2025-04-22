Damac FC-Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Damac FC-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Damac FC ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Damac FC-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DAMAC FC-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Damac FC-Al Nassr maçı 22 Nisan Salı günü saat 19.05'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DAMAC FC-AL NASSR MAÇI CANLI İZLE