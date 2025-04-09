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Haberler Futbol Mert Nobre Gostivar ile Avrupa'yı hedefliyor

Mert Nobre Gostivar ile Avrupa'yı hedefliyor

Teknik direktör Mert Nobre'nin çalıştırdığı Makedon ekibi FK Gostivar, gözünü Konferans Ligi'ne dikti. Gostivar'ın takım kaptanlığını da ülkemizden tanıdığımız eski Fenerbahçeli ve A Milli Takım oyuncusu Alper Potuk yapıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 13:44
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Mert Nobre Gostivar ile Avrupa'yı hedefliyor

Makedon Ligi'nde 10. haftada Gostivar'ı çalıştırmaya başlayan teknik direktör Mert Nobre, takımıyla birlikte Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyor. Mert Nobre ile dikkat çeken bir yükseliş ortaya koyan Gostivar, 26. hafta itibarıyla 44 puanla 4. sırada bulunuyor.

TAKIM KAPTANI ALPER POTUK

Gostivar'ın takım kaptanlığını ülkemizde de bir dönemler Fenerbahçe ve A Milli Takım forması giyen Alper Potuk üstleniyor.

EKİBİNDE MURAT AKYÜZ VE ERHAN KUŞKAPAN VAR

Teknik direktör Mert Nobre'nin yardımcılığını yapan Murat Akyüz de var. Tecrübeli hoca daha önce de Süper Lig ve 1. Lig'de birçok takımda görev almıştı.

Kaleci antrenörlüğünü ise profesyonel futbolculuk kariyerinden sonra Ampute Futbol Milli Takımı ile 1 Dünya ve 2 Avrupa Kupası kazanan bu dalda rekoru elinde bulunduran Erhan Kuşkapan yapıyor.

11 MAÇTA GOL YEMEDİ

Mert Nobre sonrası savunma performansını da yukarılara çeken Gostivar, 11 maçta gol yemeyerek ligde dikkat çekmişti.

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