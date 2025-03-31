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Haberler Futbol Altay’ın tesellisi Ali

Altay’ın tesellisi Ali

Düşme potasında yer alan İzmir ekibi Altay’da orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu, son 2 haftadaki performansıyla teknik ekibin umudu oldu

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Altay’ın tesellisi Ali

Nesıne 2.Lig Beyaz Grup'ta aldığı yenilgilerle düşme hattında kalan Altay'da orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu son 2 haftadaki performansıyla teknik ekibin umudu oldu. Siyah-beyazlı ekibin evinde 2-0 kaybettiği 1461 Trabzon FK maçında taraftarlar tarafından protesto edilen genç futbolcu son 2 haftadaki Altınordu ve Sarıyer (D) müsabakalarındaki etkili oyunuyla alkış topladı. Altınordu derbisinde attığı golle takımını 1-0 öne geçiren 23 yaşındaki Ali'nin Sarıyer deplasmanında takımın en etkili ismi olduğu belirtildi. Bu sezon 3 kez rakip fileleri sarsan Ali'nin kalan haftalarda takımın en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

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