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Haberler Futbol Cristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı mesajı!

Cristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı mesajı!

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. İşte Ronaldo'nun mesajı...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 15:21
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Cristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı mesajı!

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Bu özel günde hepinize mutluluk, huzur ve neşe diliyorum" ifadelerini kullandı.

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