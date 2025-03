Cristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı mesajı!

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Bu özel günde hepinize mutluluk, huzur ve neşe diliyorum" ifadelerini kullandı.

Wishing everyone celebrating a blessed Eid Mubarak! May this special time bring joy, peace, and happiness to you and your loved ones. 🌙✨ pic.twitter.com/PcD8zE7hLM