İzlanda - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İzlanda - Kosova çeyrek final maçında mücadele edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak rövanşa avantajlı çıkmak istiyor. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, İzlanda - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İZLANDA - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İzlanda - Kosova maçı 23 Mart Pazar günü 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın resmi yayıncısı bulunmuyor.

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