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Haberler Futbol Fenerbahçe'den yabancı hakem açıklaması! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe'den yabancı hakem açıklaması! Galatasaray derbisinde...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, 1-2-3 Nisan'da oynanacak dev derbi öncesi yabancı hakem açıklamasında bulundu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 15:44
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Fenerbahçe'den yabancı hakem açıklaması! Galatasaray derbisinde...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi.

Fenerbahçe'den yabancı hakem açıklaması! Galatasaray derbisinde...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti.

Fenerbahçe'den yabancı hakem açıklaması! Galatasaray derbisinde...

Dev derbi 1-2-3 Nisan tarihlerinde Ülker Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe'den yabancı hakem açıklaması! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den yabancı hakem açıklaması! Galatasaray derbisinde...

"DERBİLERDE YABANCI HAKEM İSTİYORUZ"

Kupadaki derbiye de yabancı hakem isteyen Belgü, "Bizim duruşumuz çok net, çok belli. Yabancı hakemlerin tüm derbileri yönetmesinde büyük fayda görüyoruz. Türk sporunu hakem konularıyla iştigal etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu maçta da oynanacak derbilerde de yabancı hakemin olmasını isteriz, destekleriz."

Fenerbahçe'den yabancı hakem açıklaması! Galatasaray derbisinde...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetmişti.

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