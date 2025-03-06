Fenerbahçe'den yabancı hakem açıklaması! Galatasaray derbisinde...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, 1-2-3 Nisan'da oynanacak dev derbi öncesi yabancı hakem açıklamasında bulundu. İşte o sözler...
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.
"DERBİLERDE YABANCI HAKEM İSTİYORUZ"
Kupadaki derbiye de yabancı hakem isteyen Belgü, "Bizim duruşumuz çok net, çok belli. Yabancı hakemlerin tüm derbileri yönetmesinde büyük fayda görüyoruz. Türk sporunu hakem konularıyla iştigal etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu maçta da oynanacak derbilerde de yabancı hakemin olmasını isteriz, destekleriz."
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetmişti.
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