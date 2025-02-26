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Haberler Futbol Çorum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Çorum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası son grup maçında Çorum FK ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Çorum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 10:39
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Çorum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Çorum FK - Boluspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu son maçında Çorum FK ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇORUM FK - BOLUSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Boluspor FK maçı 26 Şubat Çarşamba günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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