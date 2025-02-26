Çorum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Çorum FK - Boluspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu son maçında Çorum FK ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇORUM FK - BOLUSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Boluspor FK maçı 26 Şubat Çarşamba günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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