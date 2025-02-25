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Zenit'ten övgü
Altınordu'nun tesislerinde kamp yapan Rus ekibi Zenit'ten İzmir temsilcisine övgü geldi. Zenit Academy Spor Yöneticisi Sergei Belogolovtsev, Metin Oktay Yerleşkesinde futbolcuların gelişimi için her türlü imkanın bulunduğunu belirterek "Tüm olanaklar var. Hem doğal hem yapay zeminlere sahip donanımlı antrenman sahaları, çok sayıda spor salonu ve sağlık odaları var. Çok iyi imkanlarınız" dedi.
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