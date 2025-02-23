Feyenoord'da Van Persie dönemi resmen başladı!

Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinde Feyenoord, yeni teknik direktörünün Robin van Persie olduğunu duyurdu. Hollanda ekibi genç teknik adamla 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Atılan imzaların ardından konuşan Robin van Persie "Herkes Feyenoord ile aramdaki bağın ne kadar özel olduğunu biliyor. Güçlü bir kadroyla birlikte maçlar oynamayı ve başarılar elde etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.