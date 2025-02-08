  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Cansu Gürel ameliyat edilecek

Cansu Gürel ameliyat edilecek

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı oyuncusu Cansu Gürel'in ön çapraz bağında tespit edilen yırtık nedeniyle ameliyat olacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, Cansu Gürel'in ön çapraz bağında komplet rüptür, lateral ve medial menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup, sporcumuz Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat olacaktır" denildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cansu Gürel ameliyat edilecek
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı oyuncusu Cansu Gürel'in ön çapraz bağında tespit edilen yırtık nedeniyle ameliyat olacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, Cansu Gürel'in ön çapraz bağında komplet rüptür, lateral ve medial menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup, sporcumuz Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat olacaktır" denildi.
İşte Genk'in Cuesta'yı G.Saray'a satma nedeni!
F.Bahçe'den bir stoper transferi daha!
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray transfer durmak bilmiyor! Sürpriz isme flaş teklif...
Türkiye KKTC'ye can suyu oldu! Başkan Erdoğan sözünü tuttu
G.Saray'a 2 yıldız daha!
G.Saray'dan hücuma flaş takviye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 8 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar 8 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? 07:55
Doğan Özkan: Zaniolo bizi çok mutlu etti Doğan Özkan: Zaniolo bizi çok mutlu etti 01:56
Doğan Özkan: Zaniolo bizi çok mutlu etti Doğan Özkan: Zaniolo bizi çok mutlu etti 01:56
ManU 90+3'te turladı! ManU 90+3'te turladı! 01:10
ManU 90+3'te turladı! ManU 90+3'te turladı! 01:10
Monaco, PSG'ye diş geçiremedi! Al Musrati... Monaco, PSG'ye diş geçiremedi! Al Musrati... 01:01
Daha Eski
Monaco, PSG'ye diş geçiremedi! Al Musrati... Monaco, PSG'ye diş geçiremedi! Al Musrati... 01:00
Juventus 3 puanı 89'da kaptı! Juventus 3 puanı 89'da kaptı! 00:50
Juventus 3 puanı 89'da kaptı! Juventus 3 puanı 89'da kaptı! 00:48
Bayern ikinci yarıda açıldı! Bayern ikinci yarıda açıldı! 00:29
Bayern ikinci yarıda açıldı! Bayern ikinci yarıda açıldı! 00:28
G.Saray'dan hücuma flaş takviye! G.Saray'dan hücuma flaş takviye! 00:01