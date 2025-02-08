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Cansu Gürel ameliyat edilecek
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı oyuncusu Cansu Gürel'in ön çapraz bağında tespit edilen yırtık nedeniyle ameliyat olacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, Cansu Gürel'in ön çapraz bağında komplet rüptür, lateral ve medial menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup, sporcumuz Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat olacaktır" denildi.
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