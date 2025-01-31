  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol ALVARO MORATA KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? Kariyeri...

ALVARO MORATA KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? Kariyeri...

Dünya futbolunun tanınan isimlerinden Alvaro Morata, dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Büyük takımların vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan yıldız isim, en çok bonservis ödenilen futbolcular arasında yerini alıyor. Son olarak İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'na damga vuran Alvaro Morata, arama motorlarına futbolseverler tarafından sorulmaya devam ediliyor. Peki, Alvaro Morata kimdir? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? İşte Alvaro Morata'nın kariyeri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 23:00 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ALVARO MORATA KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? Kariyeri...

Dünya devlerinin hücum bölgesinde uzun süredir forma giyen Alvaro Morata, gündem olmaya devam ediyor. Futbolseveler tarafından araştırılan yıldız golcü, 2024 yılında Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Alvaro Morata kimdir? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? Genç yaşında önemli başarılara imza atan deneyimli futbolcu hakkında merak edilen detayları sizler için derledik...

ALVARO MORATA KİMDİR?

Alvaro Morata, 23 Ekim 1992 tarihinde İspanya'nın Madrid bölgesinde dünyaya geldi. Kariyerinde birçok önemli kulüpte forma giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu, genç yaşlarından itibaren gündem olmaya devam etti. Zaman içerisinde İspanya Milli Takımı'nında önemli bir parçası haline gelen Morata kariyerinin büyük bir kısmını İtalya, İspanya ve İngiltere'de geçirdi.

ALVARO MORATA'NIN POZİSYONU NE?

Alvaro Morata forvet pozisyonunda oynamaktadır. 32 yaşındaki golcü futbolcu, bazı maçlarda sol ve sağ kanat olarak da forma giymiştir. 1.89 metre boyundaki yıldız isim, hücum bölgesinde gösterdiği performans ile uzun süredir en çok tercih edilen isimlerin başında geliyor.

ALVARO MORATA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Genç yaşında önemli bir yükseliş gösteren ve kariyerinde birçok büyük kulüpte oynama şansı yakalayan Alvaro Morata, dünya tarihinin en çok bonservis harcanan futbolcularından biri oldu. İspanya'nın köklü kulüplerinde forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, Premier Lig ve Serie A'da da rakip takımlara zor anlar yaşattı. Peki, Alvaro Morata hangi takımlarda oynadı?

-Real Madrid

-Juventus

-Atletico Madrid

-Chelsea

-Milan

ALVARO MORATA İSTATİSTİKLERİ

Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid, Juventus ve Milan gibi büyük takımların formasını giyen Alvaro Morata istatistikleri ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kritik maçlarda gol ve asistleriyle rakip takımlara zor anlar yaşatan İspanyol golcü, 615 maçta forma giydi. İşte Alvaro Morata'nın istatistikleri:

-Juventus: 185 maç / 59 gol / 39 asist

-Atletico Madrid: 154 maç / 58 gol / 14 asist

-Real Madrid: 95 maç / 31 gol / 11 asist

-Chelsea: 72 maç / 24 gol / 6 asist

-Milan: 25 maç / 6 gol / 2 asist

-İspanya Milli Takımı: 84 maç / 37 gol / 7 asist

ALVARO MORATA DEĞERİ

Dünyanın büyük kulüplerinde uzun süre forma giyen, son olarak İspanya ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan Alvaro Morata değeri 13 milyon euro.

ASpor CANLI YAYIN

Kardelenler - Dizi
G.Saray yeni transferini resmen açıkladı!
DİĞER
Keremcem ilk kez sevgilisiyle davete katıldı! Keremcem: İlişkimiz yolunda mutluyuz
CHP'den "foto" oyun! Mansur Yavaş'ı Çağlayan'a zorla getirdiler | "Tarifeli uçakta ekonomi sınıfı" tiyatrosu
Musrati'nin yeni takımı belli oldu!
Transferde Kevin De Bruyne bombası! Süper Lig devine imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 11:32
Musrati'nin yeni takımı belli oldu! Musrati'nin yeni takımı belli oldu! 11:30
Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? 11:19
Roma - Napoli maçı ne zaman? Roma - Napoli maçı ne zaman? 11:11
Milan - Inter maçı ne zaman? Milan - Inter maçı ne zaman? 11:09
Fiorentina - Genoa maçı ne zaman? Fiorentina - Genoa maçı ne zaman? 11:06
Daha Eski
Ümraniyespor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman? Ümraniyespor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman? 11:05
G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! 11:05
F.Bahçe ve G.Saray'ın turu geçme ihtimalini açıkladılar! F.Bahçe ve G.Saray'ın turu geçme ihtimalini açıkladılar! 11:00
Fener'den çifte transfer! Maximin yerine gelecek Fener'den çifte transfer! Maximin yerine gelecek 10:51
F.Bahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor! F.Bahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor! 10:39
Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? 10:28