Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

Athletic Bilbao - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Athletic Bilbao ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Ernesto Valverde yönetiminde bu sezon etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında kazanarak kupada bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde averajla 2. sırada yer alan İspanyol takımı, ligde de 36 puanla 4. sırada bulunuyor. 25 puanla ligde 11. sırada yer alan Osasuna ise kupada başarılı bir performans göstermeyi amaçlıyor. Her iki takım da kritik mücadelede kazanan taraf olmak istiyor. Peki, Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İspanya Kral Kupası maçı hakkında öne çıkan detaylar...
ATHLETIC BILBAO - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?
İspanya Kral Kupası son 16 turunda oynanacak Athletic Bilbao - Osasuna maçı 16 Ocak Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak.
ATHLETIC BILBAO - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?
San Mames Stadyumu'nda oynanacak Athletic Bilbao - Osasuna maçı Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.