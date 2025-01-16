16 Ocak Perşembe günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Ocak Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Premier Lig

22:30 Ipswich Town - Brighton & Hove Albion (beIN Sports 4)

23:00 Manchester United - Southampton (beIN Sports 3)

İspanya - Kral Kupası

21:30 Athletic Bilbao - Osasuna

21:30 Real Sociedad - Rayo Vallecano

23:30 Real Madrid - Celta Vigo

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:55 Al Akhdoud - Al Fayha

18:05 Al Hilal Riyadh - Al Fateh

20:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Raed

Hazırlık - Ülkeler 21 Yaş Altı

12:00 Türkiye U17 - Yunanistan U17 (TRT Spor)

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