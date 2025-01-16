16 Ocak Perşembe günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Ocak Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
16 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Premier Lig
22:30 Ipswich Town - Brighton & Hove Albion (beIN Sports 4)
23:00 Manchester United - Southampton (beIN Sports 3)
İspanya - Kral Kupası
21:30 Athletic Bilbao - Osasuna
21:30 Real Sociedad - Rayo Vallecano
23:30 Real Madrid - Celta Vigo
Suudi Arabistan - Pro Lig
16:55 Al Akhdoud - Al Fayha
18:05 Al Hilal Riyadh - Al Fateh
20:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Raed
Hazırlık - Ülkeler 21 Yaş Altı
12:00 Türkiye U17 - Yunanistan U17 (TRT Spor)
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