İSPANYA SÜPER KUPA FİNALİ | Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | El Clasico

Real Madrid - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya Süper Kupa final maçında oynayacak takımlar belli oldu. Mallorca'yı 3-0 yenen Real Madrid ile Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup eden Barcelona karşı karşıya gelecek. Dünyanın en sevilen maçlarından biri olan El Clasico, bu defa kupa finalinde sahne alacak. 26 Mart 1916'dan beri oynanmaya devam eden ezeli rekabette sürpriz sonuçlar ortaya çıkarken, futbolseverler İspanya Süper Kupa final maçı ne zaman sorusunu araştırmaya devam ediyor. İki takım arasında oynanan son maçta Real Madrid deplasmanına konuk olan Barcelona 4-0'lık galibiyetle mücadeleden ayrılmıştı. Son haftalarda yaşadığı düşüş ile La Liga'da 1. sıradan 3. sıraya kadar gerileyen Hans Flick'in öğrencilerinin, Carlo Ancelotti yönetiminde maç fazlasıyla lider konumunda yer alan Real Madrid'e karşı nasıl mücadele edeceği merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte El Clasico hakkında dikkat çeken detaylar...

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Süper Kupa final maçında oynanacak Real Madrid - Barcelona maçı 12 Ocak Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde oynanacak Real Madrid - Barcelona maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER EL CLASICO'DA OYNAYACAK MI?

Real Madrid kadrosunda son haftalarda daha fazla şans bulan Arda Güler'in Barcelona maçında ilk 11'de şans bulması beklenmiyor. Carlo Ancelotti yönetiminde sonradan şans bulacağı tahmin edilen A Milli futbolcunun kritik El Clasico'da yedeklerde olacağı belirtiliyor.

REAL MADRID - BARCELONA MUHTEMEL 11

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Barcelona: Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Raphinha, Gavi, Lopez, Lewandowski

REAL MADRID İLE BARCELONA ARASINDA 258. RANDEVU

26 Mart 1916'da başlayan Real Madrid - Barcelona derbileri tam 257 defa oynandı. Bu karşılaşmaların 105'inde kazanan taraf Real Madrid olurken, 100 kez de Barcelona zafere ulaşan takım oldu. El Clasico tarihinde oynanan 52 maç ise beraberlikle tamamlandı.

İSPANYA SÜPER KUPASI'NDA ÜSTÜNLÜK BARCELONA'NIN

İspanya Süper Kupa'yı müzesine en çok götüren takım Barcelona oldu. 14 defa kupayı kazanan ve rekoru elinde bulunduran Barcelona'yı 13 kupa ile Real Madrid takip ediyor. Ezeli rakibini yakalama fırsatı bulan eflatun-beyazlılar, 2023 yılında El Clasico'yu 3-1 kazanarak kupanın sahibi olmuştu. 2024 yılında oynanan final maçında bir kez daha karşılaşan Real Madrid ile Barcelona, Carlo Ancelotti'nin öğrencilerinin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

EL CLASICO TARİHİ

El Clasico, futbolseverler tarafından en merak edilen maçların başında geliyor. Real Madrid ile Barcelo'nın karşı karşıya geldiği mücadeleler büyük bir heyecanla takip edilirken, istatistikleri ise merak ediliyor. İşte El Clasico tarihi hakkında öne çıkan bilgiler:

En Farklı Galibiyet: Real Madrid 11 - 1 Barcelona (1943)

El Clasico'da En Fazla Forma Giyen Futbolcu: Sergio Busquets (48)

Real Madrid - Barcelona Maçlarında En Fazla Gol Atan Futbolcu: Lionel Messi (26)