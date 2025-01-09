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Haberler Futbol Sheffield United - Cardiff City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

Sheffield United - Cardiff City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

FA Cup 3. tur maçında Sheffield United ile Cardiff City karşı karşıya gelecek. İki Championship takımının mücadele edeceği turda, nasıl bir sonucun çıkacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sheffield United - Cardiff City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte FA Cup maçı hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 13:10
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Sheffield United - Cardiff City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

Sheffield United - Cardiff City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup 3. tur maçında Sheffield United ile Cardiff City karşı karşıya gelecek. Championship takımlarının mücadele edeceği turda, iki kulüpte hata yapmak istemiyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Peki, Sheffield United - Cardiff City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SHEFFIELD UNITED - CARDIFF CITY MAÇI NE ZAMAN?

FA Cup 3. turunda oynanacak Sheffield United - Cardiff City maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

SHEFFIELD UNITED - CARDIFF CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bramall Lane Stadyumu'nda oynanacak Sheffield United - Cardiff City maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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