Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman? | Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçlarında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı karşılaşmada iki ekip de galibiyet alarak gruplara iyi başlamayı hedefliyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığında oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

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