Sporting CP 1-0 Benfica | MAÇ SONUCU - ÖZET (Portekiz Ligi)

Portekiz Ligi'nde heyecan 16. haftada oynanan Sporting CP-Benfica mücadelesi ile devam etti. Milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, deplasmanda Sporting'e 1-0 yenildi. İşte Lizbon Derbisi'nden önemli dakikalar...

29. dakikada V. Gyökeres'in asisti ile G. Catamo fileleri havalandırdı ve ev sahibi Sporting CP derbide 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmazken maçın ikinci yarısında da gol üretilmedi.

Sporting karşısında Kerem Aktürkoğlu 75. dakikada oyundan çıktı. Orkun Kökçü ise 90 dakika sahada kaldı.

Derbiden 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıran Sporting CP, 40 puanla Portekiz Ligi'nde averaj ile liderlik koltuğuna yerleşti. Porto 2. sıraya düşerken Benfica da 38 puan ile 3. sıraya geriledi.