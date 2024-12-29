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Haberler Futbol Sporting CP 1-0 Benfica | MAÇ SONUCU - ÖZET (Portekiz Ligi)

Sporting CP 1-0 Benfica | MAÇ SONUCU - ÖZET (Portekiz Ligi)

Portekiz Ligi'nin 16. haftasında Sporting CP ile Benfica karşı karşıya geldi. Milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica, Lizbon Derbisi'nde Sporting CP'ye karşı deplasmanda 1-0 mağlup oldu. İşte maçın ayrıntıları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 23:25 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 01:30
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Sporting CP 1-0 Benfica | MAÇ SONUCU - ÖZET (Portekiz Ligi)

Portekiz Ligi'nde heyecan 16. haftada oynanan Sporting CP-Benfica mücadelesi ile devam etti. Milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, deplasmanda Sporting'e 1-0 yenildi. İşte Lizbon Derbisi'nden önemli dakikalar...

29. dakikada V. Gyökeres'in asisti ile G. Catamo fileleri havalandırdı ve ev sahibi Sporting CP derbide 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmazken maçın ikinci yarısında da gol üretilmedi.

Sporting karşısında Kerem Aktürkoğlu 75. dakikada oyundan çıktı. Orkun Kökçü ise 90 dakika sahada kaldı.

Derbiden 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıran Sporting CP, 40 puanla Portekiz Ligi'nde averaj ile liderlik koltuğuna yerleşti. Porto 2. sıraya düşerken Benfica da 38 puan ile 3. sıraya geriledi.

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