Fatih Terim Al Shabab ile ilk maçını kazandı

Fatih Terim'in teknik direktörlük görevine getirildiği Al Shabab, hazırlık maçında Damac Club ile karşı karşıya geldi. Terim'in ilk maçında Al Shabab, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Galibiyet gollerini Shabab'da Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi kaydetti. Al Shabab'ın bir golünü de Damac Club, kendi kalesine attı. Damac'ın tek golü ise Haaza Al-Ghamdi'den geldi.

Bu sonuç ile birlikte Fatih Terim, yeni takımıyla çıktığı ilk karşılaşma olan bu hazırlık maçında aldığı galibiyet ile Shabab serüvenine galibiyet ile başladı.