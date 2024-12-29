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Haberler Futbol Fatih Terim Al Shabab ile ilk maçını kazandı

Fatih Terim Al Shabab ile ilk maçını kazandı

Fatih Terim, Al-Shabab ile çıktığı ilk hazırlık maçında Damac FC'yi 4-1 mağlup etti. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 19:17
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Fatih Terim Al Shabab ile ilk maçını kazandı

Fatih Terim'in teknik direktörlük görevine getirildiği Al Shabab, hazırlık maçında Damac Club ile karşı karşıya geldi. Terim'in ilk maçında Al Shabab, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Galibiyet gollerini Shabab'da Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi kaydetti. Al Shabab'ın bir golünü de Damac Club, kendi kalesine attı. Damac'ın tek golü ise Haaza Al-Ghamdi'den geldi.

Bu sonuç ile birlikte Fatih Terim, yeni takımıyla çıktığı ilk karşılaşma olan bu hazırlık maçında aldığı galibiyet ile Shabab serüvenine galibiyet ile başladı.

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