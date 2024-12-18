Çorluspor 1947 - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Çorluspor 1947 - Kocaelispor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Çorluspor 1947 ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorluspor 1947 - Kocaelispor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇORLUSPOR 1947 - KOCAELİSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çorluspor 1947 - Kocaelispor maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...