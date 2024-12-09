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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 9 Aralık Pazartesi günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 9 Aralık Pazartesi günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 9 Aralık Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 08:10
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 9 Aralık Pazartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Aralık Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

9 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Gaziantep - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Esenler Erokspor - Ümraniyespor (beIN Sports Max 1)

20:00 Amed SK - Şanlıurfaspor (TRT Spor, beIN Sports 2)

Premier Lig

23:00 West Ham - Wolverhampton (beIN Sport beIN Connect)

LaLiga

23:00 Getafe - Espanyol (S Sport Plus, S Sport)

Serie A

22:45 Monza - Udinese

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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