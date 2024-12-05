Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 5 Aralık Perşembe günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Aralık Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası

13:00 Ümraniyespor - Isparta 32 Spor (ASpor)

13:30 Ankara Demirspor - GMG Kastamonuspor

13:30 Karaman Futbol Kulübü - Esenler Erokspor

15:30 Hatayspor - Osmaniyespor FK (ASpor)

18:00 Çaykur Rizespor - Silivrispor (ASpor)

20:30 Gaziantep FK - Batman Petrolspor (ASpor)

Premier Lig

22:30 Fulham - Brighton & Hove Albion (beIN Sports 3)

23:15 Bournemouth - Tottenham (beIN Sports 4)

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