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Haberler Futbol Futbol maçındaki hakem kararı sonrası facia: '100'e yakın kişi hayatını kaybetti'

Futbol maçındaki hakem kararı sonrası facia: '100'e yakın kişi hayatını kaybetti'

Son dakika haberleri... Gine'de düzenlenen bir futbol turnuvası faciaya döndü. N'zérékoré ve Labé arasındaki maçta Labe taraftarlarının hakemin bir kararı sonrası sahaya taş atması üzerine polis, tribünlere müdahalede bulundu ve çıkan olayda 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 13:43
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Futbol maçındaki hakem kararı sonrası facia: '100'e yakın kişi hayatını kaybetti'

Gine'de Devlet Başkanı Mamadi Doumbouya'nın onuruna düzenlenen turnuva büyük bir faciaya dönüştü. N'zérékoré ve Labé maçında hakemin bir kararı sonrası Labe taraftarlarının sahaya taş attığı ve bunun tüm olayların fitilini yaktığı belirtildi.

HAKEMİN KARARI FACİAYA NEDEN OLDU

Binlerce taraftarın bulunduğu tribünlere polis, atılan taş sonucu müdahaleye başladı. Bu müdahale sonrası stadyumun duvarlarından atlamaya çalışan taraftarlar büyük bir faciaya neden oldu. Saha dışına taşan olaylarda taraftarlar ve polis arasında çatışma çıktı.

'100'E YAKIN İNSAN HAYATINI KAYBETTİ'

Yaşanan olaylarda 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Konuya ilişkin Daily Mail'e konuşan bir doktorun morglarda yer kalmadığını söylediği aktarıldı.

BAŞBAKAN BAH'TAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan Gine Başbakanı Bah Oury, yerel yetkililerin bölgede sukunetin yeniden tesis edilmeye çalışıldığını açıkladı. Bah ayrıca hastanelerin de yararlılara müdahaleye devam ettiğini ifade etti.

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