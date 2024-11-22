  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi Canlı İzle | Milli takım kura hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi Canlı İzle | Milli takım kura hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli futbol Takımı'mız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ karşısında aldığı mağlubiyetin ardından play-off'a kaldı. Gruptaki diğer maçta Galler'in İzlanda'yı 4-1 yenmesi sonrası Türkiye grubu ikinci sırada tamamladı. A Ligi'ne yükselebilmek için play-off maçına çıkacak olan Bizim Çocuklar'ın kura çekilişi için araştırmalar hızlandı. Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 08:40 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 09:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi Canlı İzle | Milli takım kura hangi kanalda, saat kaçta?

Karadağ'a 3-1 yenilerek grubu ikinci tamamlayan A Milli Takımımız, play-off oynamaya hak kazandı. Ay-yıldızlıların mart ayında oynayacağı play-off maçlarındaki rakibi ise çekilecek kura çekiminin ardından belli olacak. 22 Kasım Cuma günü yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimini canlı izlemek isteyenler için 'Milli takım kura hangi kanalda, saat kaçta?' sorularını derledik.

UEFA ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi, 22 Kasım Cuma günü, Türkiye saati ile 14.00'te, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Kura çekimi UEFA TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ay-yıldızlıların mart ayında oynayacağı play-off maçlarındaki rakibi, kura çekiminin ardından belli olacak.

👉UEFA ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE👈

MİLLİ TAKIM PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ

Play-off turundaki rakiplerimiz;

A Ligi 1. Grubu Portekiz ve Hırvatistan'ın ardından 3. bitiren İskoçya,

A Ligi 2. Grup'u Fransa ile İtalya'nın ardından 4 puanla 3. bitiren Belçika,

3. Grup'ta 6 puanla Almanya'yla Hollanda'nın arkasında kalan Macaristan,

4. Grup'ta İspanya ile Danimarka'nın arkasında üçüncü olan Sırbistan...

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.

REKLAM - Paraf
G.Saray'a dünya şampiyonu orta saha!
DİĞER
Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinin listedeki yeri
Yenidoğan Çetesi davasında beşinci gün! Hepsi 3 maymunu oynadı
F.Bahçe'de Talisca heyecanı! İmza an meselesi
Tadic F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Keçiörengücü - Manisa FK maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Manisa FK maçı saat kaçta? 08:45
Bodrumspor - Galatasaray maçı ne zaman? Bodrumspor - Galatasaray maçı ne zaman? 08:41
Gaziantep - Başakşehir maçı ne zaman? Gaziantep - Başakşehir maçı ne zaman? 08:37
Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 08:34
Eyüpspor - Rizespor maçı ne zaman? Eyüpspor - Rizespor maçı ne zaman? 08:31
Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? 08:24
Daha Eski
Beşiktaş - Eczacıbaşı maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Eczacıbaşı maçı hangi kanalda? 08:17
UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi izle UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi izle 08:10
Bugün hangi maçlar var?⚽ 22 Kasım Cuma Bugün hangi maçlar var?⚽ 22 Kasım Cuma 07:39
Borç 10.5 milyar lira Borç 10.5 milyar lira 01:29
10.3 milyar TL borç var 10.3 milyar TL borç var 01:27
Bono Arabistan’ı anlattı Bono Arabistan’ı anlattı 01:24