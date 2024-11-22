UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi Canlı İzle | Milli takım kura hangi kanalda, saat kaçta?

Karadağ'a 3-1 yenilerek grubu ikinci tamamlayan A Milli Takımımız, play-off oynamaya hak kazandı. Ay-yıldızlıların mart ayında oynayacağı play-off maçlarındaki rakibi ise çekilecek kura çekiminin ardından belli olacak. 22 Kasım Cuma günü yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimini canlı izlemek isteyenler için 'Milli takım kura hangi kanalda, saat kaçta?' sorularını derledik.

UEFA ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi, 22 Kasım Cuma günü, Türkiye saati ile 14.00'te, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Kura çekimi UEFA TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ay-yıldızlıların mart ayında oynayacağı play-off maçlarındaki rakibi, kura çekiminin ardından belli olacak.

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MİLLİ TAKIM PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ

Play-off turundaki rakiplerimiz;

A Ligi 1. Grubu Portekiz ve Hırvatistan'ın ardından 3. bitiren İskoçya,

A Ligi 2. Grup'u Fransa ile İtalya'nın ardından 4 puanla 3. bitiren Belçika,

3. Grup'ta 6 puanla Almanya'yla Hollanda'nın arkasında kalan Macaristan,

4. Grup'ta İspanya ile Danimarka'nın arkasında üçüncü olan Sırbistan...

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.