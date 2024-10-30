Aston Villa - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Aston Villa - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Carabao Cup'ta nefesler tutuldu. Aston Villa ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Crystal Palace maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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