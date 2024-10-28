BALLON D'OR CANLI İZLE | Ballon D'or Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ CANLI İZLE | Dünyanın dört bir yanındaki gazeteciler, millî takım kaptanları ve teknik direktörlerin oylarıyla belirlenen Ballon D'or ödülü sahibini buluyor. France Football tarafından oluşturulan aday listesinde milli gururumuz Hakan Çalhanoğlu da yer alırken futbolcuların kariyerleri için önemli dönüm noktası olarak kabul edilen Ballon D'or ödül töreni hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Ballon D'or ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ballon d'Or Ödülü bu yıl 28 Ekim Pazartesi tarihinde verilecek. Saat 22.45'te başlayacak Altın Top ödül töreninin, TiviBu Spor 2 ve TiviBu Spor Youtube kanallarından canlı yayınlanması bekleniyor. Paris'te Theatre du Chatelet'te başlayacak ödül töreninde, En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp, Yachine Trophy ve Kopa Trophy ödülleri sahiplerini bulacak.

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2024 BALLON D'OR ADAY LİSTESİ

Jude Bellingham

Ruben Dias

Phil Foden

Fede Valverde

Emi Martinez

Erling Haaland

Nico Williams

Granit Xhaka

Artem Dovbik

Toni Kroos

Vinicius Jr.

Dani Olmo

Florian Wirtz

Martin Odegaard

Mats Hummels

Rodri

Harry Kane

Declan Rice

Vitinha

Cole Palmer

Dani Carvajal

Lamine Yamal

Bukayo Saka

Hakan Çalhanoğlu

William Saliba

Kylian Mbappe

Lautaro Martinez

Ademola Lookman

Antonio Rüdiger

Alejandro Grimaldo

BALLON D'OR 2023'TE KİM KAZANDI?

2023 yılında Didier Drogba'nın sunduğu Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi oldu.