BALLON D'OR CANLI İZLE | Ballon D'or Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ CANLI İZLE | Dünyanın dört bir yanındaki gazeteciler, millî takım kaptanları ve teknik direktörlerin oylarıyla belirlenen Ballon D'or ödülü sahibini buluyor. France Football tarafından oluşturulan aday listesinde milli gururumuz Hakan Çalhanoğlu da yer alırken futbolcuların kariyerleri için önemli dönüm noktası olarak kabul edilen Ballon D'or ödül töreni hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Ballon D'or ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ballon d'Or Ödülü bu yıl 28 Ekim Pazartesi tarihinde verilecek. Saat 22.45'te başlayacak Altın Top ödül töreninin, TiviBu Spor 2 ve TiviBu Spor Youtube kanallarından canlı yayınlanması bekleniyor. Paris'te Theatre du Chatelet'te başlayacak ödül töreninde, En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp, Yachine Trophy ve Kopa Trophy ödülleri sahiplerini bulacak.
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2024 BALLON D'OR ADAY LİSTESİ
Jude Bellingham
Ruben Dias
Phil Foden
Fede Valverde
Emi Martinez
Erling Haaland
Nico Williams
Granit Xhaka
Artem Dovbik
Toni Kroos
Vinicius Jr.
Dani Olmo
Florian Wirtz
Martin Odegaard
Mats Hummels
Rodri
Harry Kane
Declan Rice
Vitinha
Cole Palmer
Dani Carvajal
Lamine Yamal
Bukayo Saka
Hakan Çalhanoğlu
William Saliba
Kylian Mbappe
Lautaro Martinez
Ademola Lookman
Antonio Rüdiger
Alejandro Grimaldo
BALLON D'OR 2023'TE KİM KAZANDI?
2023 yılında Didier Drogba'nın sunduğu Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi oldu.