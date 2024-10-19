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Manchester United 2 - 1 Brentford (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yle karşılaşacağı maç öncesi Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında sahasında Brentford'u 2-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 19:25
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Manchester United 2 - 1 Brentford (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manchester United, Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç öncesi Premier Lig'in 8. haftasında Brentford'u sahasında 2-1 mağlup etti.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 47. dakikada Alejandro Garnacho ve 62. dakikada Rasmuns Hojlund kaydetti. Brentford'un tek golü ise 45+5. dakikada Ethan Pinnock'dan geldi. Bu karşılaşmayla birlikte Manchester United 5 maç aradan sonra kazanarak puanını 11'e yükseltirken Brentford ise 10 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, West Ham United'a konuk olacak, Brentford ise Ipswich Town'u evinde ağırlayacak.

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