Manchester United 2 - 1 Brentford (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manchester United, Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç öncesi Premier Lig'in 8. haftasında Brentford'u sahasında 2-1 mağlup etti.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 47. dakikada Alejandro Garnacho ve 62. dakikada Rasmuns Hojlund kaydetti. Brentford'un tek golü ise 45+5. dakikada Ethan Pinnock'dan geldi. Bu karşılaşmayla birlikte Manchester United 5 maç aradan sonra kazanarak puanını 11'e yükseltirken Brentford ise 10 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, West Ham United'a konuk olacak, Brentford ise Ipswich Town'u evinde ağırlayacak.