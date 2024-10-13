Fenerbahçe Petrol Ofisi 2 - 0 Galatasaray Petrol Ofisi (MAÇ SONUCU ÖZET)

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne galibiyeti getiren golleri, 62. dakikada Ümran Özev ve 67. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.
Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe Petrol Ofisi puanını 18'e yükselterek ligde liderliğini sürdürürken Galatasaray Petrol Ofisi ise 9 puanda kaldı.
Turkcel Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi Karadeniz Ereğli Belediye Spor'a konuk olacak, Galatasaray Petrol Ofisi ise Amed SK'yı evinde ağırlayacak.