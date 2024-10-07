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Haberler Futbol

Andres Iniesta futbolu bıraktı!

İspanyol futbolunun yaşayan efsanelerinden Andres Iniesta'dan kariyeri hakkında flaş karar geldi. Iniesta 40 yaşında profesyonel kariyerini sonlandırdı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 18:26
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Andres Iniesta futbolu bıraktı!

İspanyol futbolunun yaşayan efsanelerinden Andres Iniesta'dan kariyeri hakkında dikkat çeken karar geldi.

Iniesta profesyonel olarak kariyerine 40 yaşında nokta koydu.

Yıldız isim son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Emirates Club'ın formasını terletiyordu.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Iniesta futbol kariyerinde Barcelona formasıyla 9 kez La Liga, 6 kez İspanya Kupası, 3 kez UEFA Süper Kupası, 3 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Japonya'da terlettiği Vissel Kobe forması ile de 1 kez Japonya Kupası, 1 kez Japonya Süper Kupası ve 1 kez de Japonya Ligi'ni kazandı.

İspanya Milli Takımı ile de 1 kez Dünya Kupası, 2 kez Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşadı.

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