16 FEDERASYONA DESTEK

TFF ile sponsorluk anlaşması imzaladıkları için duyduğu memnuniyeti dile getiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Öncelikle Türk futbolunu ve sporunu dünyanın her noktasında başarıyla temsil ederek hepimizi gururlandıran siz değerli federasyonumuza teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizi hem erkekler hem de kadınlar bazında futbolda başarı ile temsil eden federasyonumuzla, ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu markası olan THY'nin hedefleri aynı. Milletimize hizmet etmek, onları gururlandırmak ve birleştiriciliği temel alarak insanlarımıza katkı sunmak. Nasıl ki siz milli federasyonumuzsanız, nasıl ki bayrağımızı dalgalandırıyor ve dünyanın dört bir yanında temsil ediyorsanız biz de ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olarak uçtuğumuz 6 kıta 130 ülkede bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Ülkemizi temsil edişimiz bizleri birleştiriyor ve bir araya getiriyor. Bizler de bunun bilinci ve sorumluluğuyla birbirimizi destekliyoruz. THY olarak ülkemizde sporun gelişmesi için farklı branşlarda 16 federasyonumuza destek veriyoruz. Ülkemizi temsil ettikleri her yere kendilerini gururla taşıyoruz. Futboldan hentbola, voleyboldan bisiklete kadar her branşta verdiğimiz destekle ülkemiz ve insanımız için uzakları yakın kılıyoruz" dedi.