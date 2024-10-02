  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

16 FEDERASYONA DESTEK

TFF ile sponsorluk anlaşması imzaladıkları için duyduğu memnuniyeti dile getiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Öncelikle Türk futbolunu ve sporunu dünyanın her noktasında başarıyla temsil ederek hepimizi gururlandıran siz değerli federasyonumuza teşekkürlerimi sunuyorum. " dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
16 FEDERASYONA DESTEK

TFF ile sponsorluk anlaşması imzaladıkları için duyduğu memnuniyeti dile getiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Öncelikle Türk futbolunu ve sporunu dünyanın her noktasında başarıyla temsil ederek hepimizi gururlandıran siz değerli federasyonumuza teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizi hem erkekler hem de kadınlar bazında futbolda başarı ile temsil eden federasyonumuzla, ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu markası olan THY'nin hedefleri aynı. Milletimize hizmet etmek, onları gururlandırmak ve birleştiriciliği temel alarak insanlarımıza katkı sunmak. Nasıl ki siz milli federasyonumuzsanız, nasıl ki bayrağımızı dalgalandırıyor ve dünyanın dört bir yanında temsil ediyorsanız biz de ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olarak uçtuğumuz 6 kıta 130 ülkede bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Ülkemizi temsil edişimiz bizleri birleştiriyor ve bir araya getiriyor. Bizler de bunun bilinci ve sorumluluğuyla birbirimizi destekliyoruz. THY olarak ülkemizde sporun gelişmesi için farklı branşlarda 16 federasyonumuza destek veriyoruz. Ülkemizi temsil ettikleri her yere kendilerini gururla taşıyoruz. Futboldan hentbola, voleyboldan bisiklete kadar her branşta verdiğimiz destekle ülkemiz ve insanımız için uzakları yakın kılıyoruz" dedi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
Buruk biletini kesmişti! Jelert'in yerine geliyor
DİĞER
SON DAKİKA! Arda Güler için bomba iddia! Madrid derbisi sonrası Ancelotti'ye çıkıştı...
İsrail'in hedefinde Türkiye mi var? Uzman isimlerden çarpıcı değerlendirme: DEM'in gözdesi terör devleti
Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
Mourinho'nun yeni jokeri belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
2 Ekim Çarşamba bugün kimin maçı var? 2 Ekim Çarşamba bugün kimin maçı var? 08:00
Nuri Şahin'li Dortmund şov yaptı! Nuri Şahin'li Dortmund şov yaptı! 01:05
Nuri Şahin'li Dortmund şov yaptı! Nuri Şahin'li Dortmund şov yaptı! 01:03
Devler Ligi'nde gol şov! Devler Ligi'nde gol şov! 00:02
Hakan'dan muazzam frikik! Hakan'dan muazzam frikik! 00:02
Devler Ligi'nde gol şov! Devler Ligi'nde gol şov! 23:58
Daha Eski
Hakan'dan muazzam frikik! Hakan'dan muazzam frikik! 23:53
Beşiktaş Frankfurt'a odaklandı! Beşiktaş Frankfurt'a odaklandı! 23:06
Beşiktaş Frankfurt'a odaklandı! Beşiktaş Frankfurt'a odaklandı! 23:05
G.Saray galibiyetle başladı! G.Saray galibiyetle başladı! 23:04
G.Saray galibiyetle başladı! G.Saray galibiyetle başladı! 23:03
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme! 22:24