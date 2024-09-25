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Haberler Futbol

FIFA duruma el attı! Şike skandalı...

FIFA Futsal Dünya Kupası'ndaki Fransa-İran maçı sonrası şike iddiaları ortaya atıldı. Bu gelişme sonrası FIFA duruma el attı ve şike soruşturması başlattı. İşte son gelişmeler... | SON DAKİKA SPOR HABERLERİ

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 10:22
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FIFA duruma el attı! Şike skandalı...

FIFA'nın organize ettiği Futsal Dünya Kupası F Grubu son maçında Fransa ile İran karşı karşıya geldi. Fransa maçı 4-1 kaybederken, müsabakayla ilgili şike iddiaları ortaya atıldı. Bu yıl Özbekistan'da düzenlenen FIFA Futsal Dünya Kupası'nda Fransa'nın nisbeten daha kolay rakiplerle karşılaşmak adına İran'a bilerek mağlup olduğu öne sürüldü.

FIFA duruma el attı! Şike skandalı...

Grubu 2. sırada bitirmesi için rakibine 4-1 yenilmesi gereken Fransa'nın İran'dan yediği goller tartışma konusu oldu. İran'a 4-1 yenilmesi sonrası grubu 2. sırada bitiren Fransa bir sonraki maçta Tayland ile karşılaşacak. Grubunu lider tamamlayan İran ise daha güçlü konumdaki Fas ile kozlarını paylaşacak.

FIFA duruma el attı! Şike skandalı...

Öte yandan Fransa bu sonuçla çeyrek finalde olası bir Brezilya eşleşmesinden de kaçmış oldu. NTV Spor'un haberine göre; turnuvaya grup aşamasında veda eden Libya'da başantrenör Ricardo Iniguez, söz konusu maçla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Iniguez, "Rezalet! Bu durum sporumuz için bir utanç kaynağıdır" dedi.

FIFA duruma el attı! Şike skandalı...

Bir sonraki turda Fransa ile karşılaşacak olan Tayland'ın başantrenörü Miguel Rodrigo ise iki takımı da "Sporun yüz karası" olarak niteledi.

FIFA duruma el attı! Şike skandalı...

FIFA ise yaptığı açıklamada Fransa-İran maçıyla ilgili gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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