FIFA duruma el attı! Şike skandalı...
FIFA Futsal Dünya Kupası'ndaki Fransa-İran maçı sonrası şike iddiaları ortaya atıldı. Bu gelişme sonrası FIFA duruma el attı ve şike soruşturması başlattı. İşte son gelişmeler... | SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
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Bir sonraki turda Fransa ile karşılaşacak olan Tayland'ın başantrenörü Miguel Rodrigo ise iki takımı da "Sporun yüz karası" olarak niteledi.
FIFA ise yaptığı açıklamada Fransa-İran maçıyla ilgili gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
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