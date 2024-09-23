Holiganlar gece gizlice girip stadı ateşe verdi! Dev derbi ertelenebilir

Sırbistan Süper Ligi'nde futbolseverlerin heyecanla beklediği Belgrad derbisine sayılı saatler kala flaş bir gelişme yaşandı. Partizan, 23 Eylül saat 20:00'da lige namağlup devam eden Kızılyıldız'ı ağırlamaya hazırlanıyordu. Dev derbide bir gün önce karşılaştıkları manzara ise bütün taraftarları şaşırttı.

Sırbistan Süper Ligi'nde çıktığı 7 maçtan 6'sını kazanan ve 1'inde beraberlik alan Kızılyıldız, 19 puan ile liderlik koltuğunda. Ezeli rakibi Partizan ise 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 11 puan toplamış ve lige kötü bir başlangıç yapmıştı. 23 Eylül akşam saatlerinde karşı karşıya gelecek iki başkent ekibinin rekabeti, senelerdir futbolseverler tarafından takip edilmiş ve iki stat da sayısız defa holiganların şiddet eylemlerine tanıklık etmişti.

21 Eylül'ü 22 Eylül'e bağlayan gece holiganlar, Partizan Stadyumu'na gizlice girerek sahayı ateşe verdi. Sahanın yanma anı güvenlik kameraları ile saniye saniye kaydedildi. Güneş doğunca ortaya çıkan manzara ise futbolseverleri üzen, sporun özüne yakışmayan türdendi.

İŞTE O ANLAR: