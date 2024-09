Cardiff City'de Erol Bulut dönemi sona erdi!

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'de teknik direktör Erol Bulut için flaş karar verildi.

Tecrübeli çalıştırıcı ile yolların ayrıldığı kulüp tarafından resmen açıklandı.

İŞTE CARDIFF'İN PAYLAŞIMI:

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu olarak Erol Bulut'a tüm çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Cardiff City Football Club can confirm First Team Manager Erol Bulut has been relieved of his duties and will leave the Club with immediate effect. The Board of Directors wish to thank Erol for all of his hard work and wish him well for the future.