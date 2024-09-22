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Haberler Futbol

Cardiff City'de Erol Bulut dönemi sona erdi!

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı. İşte detaylar..

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 15:26
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Cardiff City'de Erol Bulut dönemi sona erdi!

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'de teknik direktör Erol Bulut için flaş karar verildi.

Tecrübeli çalıştırıcı ile yolların ayrıldığı kulüp tarafından resmen açıklandı.

İŞTE CARDIFF'İN PAYLAŞIMI:

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu olarak Erol Bulut'a tüm çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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