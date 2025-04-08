Fenerbahçe'de Talisca'nın hat-trick'i dünyada gündem oldu!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk etmişti. Kanarya bu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılırken sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca maça yaptığı hat-trick ile damga vurmuştu. Futbolcunun bu performansı yurt dışında da gündeme oturdu. İşte atılan manşetler...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"TEK BAŞINA"
Sportsportba: Talisca tüm yıldızların önüne geçerek kesinlikle tek başına skoru belirledi.
"KULÜBEDEN KAHRAMANLIĞA"
Geglobo: Sambacı kulübeden gelip kahramanlığa yükseldi.
"BASKIYI SÜRDÜRDÜ"
Slaati: Fenerbahçe, Talisca'nın önderliğinde Trabzonspor'u yenerek Galatasaray'a baskıyı sürdürdü.
DİĞER