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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Talisca'nın hat-trick'i dünyada gündem oldu!

Fenerbahçe'de Talisca'nın hat-trick'i dünyada gündem oldu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk etmişti. Kanarya bu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılırken sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca maça yaptığı hat-trick ile damga vurmuştu. Futbolcunun bu performansı yurt dışında da gündeme oturdu. İşte atılan manşetler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 15:36
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Fenerbahçe'de Talisca'nın hat-trick'i dünyada gündem oldu!

Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Anderson Talisca ile ilgili Suudi ve Brezilya basınından övgü dolu sözler geldi. İşte Akşam'ın derlediği habere göre futbolcuyla ilgili atılan o manşetler:

Fenerbahçe'de Talisca'nın hat-trick'i dünyada gündem oldu!

"TÜRKİYE'Yİ ŞAŞIRTTI"

Boluol: Kulübeden gelerek hat-trick yaptı ve Türkiye'yi şaşırttı.

Fenerbahçe'de Talisca'nın hat-trick'i dünyada gündem oldu!

"GÜNDEMİN MERKEZİ TALISCA"

Corriere24horas: Muhteşem goller atan Anderson Talisca, Türkiye'de gündemin merkezi oldu.

Fenerbahçe'de Talisca'nın hat-trick'i dünyada gündem oldu!

"TEK BAŞINA"

Sportsportba: Talisca tüm yıldızların önüne geçerek kesinlikle tek başına skoru belirledi.

Fenerbahçe'de Talisca'nın hat-trick'i dünyada gündem oldu!

"KULÜBEDEN KAHRAMANLIĞA"

Geglobo: Sambacı kulübeden gelip kahramanlığa yükseldi.

Fenerbahçe'de Talisca'nın hat-trick'i dünyada gündem oldu!

"BASKIYI SÜRDÜRDÜ"

Slaati: Fenerbahçe, Talisca'nın önderliğinde Trabzonspor'u yenerek Galatasaray'a baskıyı sürdürdü.

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