Fenerbahçe'de Talisca'nın hat-trick'i dünyada gündem oldu!

Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Anderson Talisca ile ilgili Suudi ve Brezilya basınından övgü dolu sözler geldi. İşte Akşam'ın derlediği habere göre futbolcuyla ilgili atılan o manşetler: