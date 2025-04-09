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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho takımda kalırsa o yıldız yolcu!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho takımda kalırsa o yıldız yolcu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o futbolcunun geleceği hakkında flaş karar verildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 10:04
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho takımda kalırsa o yıldız yolcu!

Fenerbahçe bu sezon teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde Süper Ligi mutlaka şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho takımda kalırsa o yıldız yolcu!

Kanarya uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretine son vermek isterken sarı-lacivertlilerde gelecek sezonun hazırlıkları da şimdiden başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho takımda kalırsa o yıldız yolcu!

Fenerbahçe'de son olarak Djiku ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho takımda kalırsa o yıldız yolcu!

Alexander Djiku, Jose Mourinho takımın başında kalırsa, yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho takımda kalırsa o yıldız yolcu!

Yönetimin, oyuncunun menajeriyle görüştüğü ve kulüp bulmasını istediği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho takımda kalırsa o yıldız yolcu!

Geçen sezon bedelsiz olarak alınan Ganalı için 5 milyon euro bonservis belirlendi.

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