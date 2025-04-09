TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho takımda kalırsa o yıldız yolcu!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o futbolcunun geleceği hakkında flaş karar verildi. İşte tüm detaylar...
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Alexander Djiku, Jose Mourinho takımın başında kalırsa, yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacak.
Yönetimin, oyuncunun menajeriyle görüştüğü ve kulüp bulmasını istediği ortaya çıktı.
Geçen sezon bedelsiz olarak alınan Ganalı için 5 milyon euro bonservis belirlendi.
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